Coronavirus, requisite 175mila mascherine all’aeroporto di Ciampino: andranno alla Protezione Civile

Una partita di 175mila mascherine chirurgiche provenienti dalla Cina e destinate ad una società romana è stata requisita all’aeroporto di Ciampino.

Durante i controlli di routine allo scalo merci, ai Finanzieri della Compagnia di Ciampino e del personale dell’Ufficio delle Dogane di Roma 1 non è sfuggita la spedizione, 88 colli con ben 175.000 mascherine ad uso chirurgico delle quali è prevista in via eccezionale la requisizione per soddisfare il maggiore fabbisogno di materiale di protezione determinato all’emergenza sanitaria da Covid-19.

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in virtù di un’ordinanza emessa dal commissario straordinario, ha disposto la requisizione delle mascherine per la successiva consegna alla Protezione Civile.