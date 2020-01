Coronavirus: ricoverata una donna italiana a Parma

Mentre si fa un gran parlare circa le (inizialmente) ‘remote’ possibilità che il coronavirus possa rappresentare un pensiero anche per l’Italia, dopo il caso di ieri segnalato dal policlinico di Bari, nel pomeriggio è invece giunto anche quello dell’Ospedale Maggiore di Parma dove, nel reparto di malattie infettive, è stata ricoverata una donna – udite, udite – appena rientrata da Wuhan, la città della Cina da dove è partito il focolaio.

Attivate tutte le procedure del caso, le Aziende sanitarie di Parma hanno fatto sapere che comunque la paziente al momento è in buone condizione di salute. Italiana, residente nella provincia, la donna presentava ‘lievi sintomi di infezione alle vie respiratorie’.

Un ricovero a ‘scopo precauzionale’

Dunque, molto probabilmente potrebbe trattarsi di un ricovero a scopo precauzionale, per far sì che la malattia faccia il suo decorso naturale senza rischiare di contagiare altre persone. Anche perché, come hanno più volte ribadito i medici, in fondo si tratta di una ‘fortissima infenzione bronchiale’, ed un ruolo decisivo – oltre l’età – lo giocano le condizioni del sistema immunitario di chi ne viene contagiato.

