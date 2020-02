Coronavirus, rientrano domani altri 9 italiani da Wuhan

La Farnesina ha annunciato il rientro di altri 9 italiani nella mattinata di domenica dopo i 56 tornati in Italia il 3 febbraio. Sarà un aereo britannico a portarli a Londra, dove un volo italiano li porterà poi a Pratica di Mare.

Altri nove italiani quindi tornano da Wuhan, epicentro del coronavirus che giorno dopo giorno incrementa il numero delle vittime. È arrivato il primo decesso di un cittadino non cinese a causa del coronavirus, si tratta di un americano 60enne morto in un ospedale di Wuhan.

Ad oggi il numero delle vittime è salito a 725, mentre i contagiati sfiorano i 35.000. Diversi nuovi casi in Europa, tra cui 3 in Francia. Domani sarà il giorno del rientro in Italia di 9 italiani, tra cui il 17enne di Grado che era rimasto bloccato in città.