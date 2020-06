Coronavirus, risalgono i contagi negli Usa: 41.000 in un giorno. Ma i casi reali potrebbero essere molti di più

Risalgono i contagi di coronavirus negli Stati Uniti: 41.000 nelle ultime 24 ore. Un nuovo record negativo per il secondo giorno di fila. Cresce, purtroppo, anche il numero dei morti. Secondo i dati della Johns Hopkins University solo ieri il Covid-19 ha fatto altre 2.425 vittime. Il bilancio totale segna 124.410 morti, il paese più colpito dalla pandemia.

Coronavirus, casi reali forse dieci volte superiori

Negli Stati Uniti il bilancio dei contagi totali supera i 2,4 milioni. Uno studio del Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) ha segnalato che il numero degli americani contagiati dal coronavirus potrebbe essere dieci volte maggiore. 25 milioni, ovvero un americano ogni tredici. Una situazione definita nei giorni scorsi “allarmante” da Anthony Fauci, virologo e membro della task force anti Covid-19 della Casa Bianca. Il presidente Donald Trump continua però a sottovalutare la pericolosità del virus, ribattezzato Kung-flu, per evitare una seconda chiusura dell’economia. Letale per la sua rielezione.

Coronavirus, gli stati più colpiti

Negli ultimi giorni il coronavirus si sta diffondendo molto velocemente in Florida, Texas, Michigan e Arizona. Nei quattro stati i casi sono aumentati di circa il 70% (tra il 66% della Florida al 77% dell’Arizona). In Michigan e Arizona sono al limite i posti nelle terapie intensive, mentre in Texas solo il 20% è disponibile. Greg Abbott, governatore del Texas e uno dei primi ad allentare le misure restrittive ai primi di maggio, ha invitato i cittadini a rimanere in casa.

A New York, lo stato più colpito da inizio pandemia, l’emergenza sembra rientrata con 17 morti e 581 casi nelle ultime 24 ore. Nonostante il calo dei contagi, le autorità hanno deciso di rinviare la famosa maratona di New York.