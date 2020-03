Coronavirus, rivoluzione palinsesti Rai1: saltano La Prova del Cuoco e Vieni da Me. Storie Italiane e La Vita in Diretta durano di più

In tempo di Coronavirus anche la programmazione televisiva cambia ed è soggetta a continui e in molti casi doverosi e inevitabili cambiamenti. Dopo la sospensione di alcuni programmi per via dei contagi dei diretti interessati, come Nicola Porro su Rete 4 per la sua Quarta Repubblica o Le Iene per un caso di contagio nella produzione, ecco ancora tanti altri cambiamenti, molti dovuti a ragioni strategiche e informative.

Prima c’era stata la sospensione di Porta a Porta, malgrado il test di Bruno Vespa, entrato in contatto con Zingaretti (positivo al Covid 19), fosse stato negativo. Poi, i diversi cambiamenti nel palinesto di Rai 1.

Ecco che cosa cambia, quali programmi saltano e quali, invece, vengono potenziati.

Coronavirus, rivoluzione palinsesti Rai1: sospesi La Prova del Cuoco e Vieni da Me. Storie Italiane e La Vita in Diretta più lunghi

Una vera e propria rivoluzione dunque in casa Rai: annunciata la sospensione de La Prova del Cuoco e Vieni da Me mentre invrece Storie Italiane e La Vita in Diretta dureranno più a lungo.

Il Coronavirus induce a un profondo cambiamento del palinsesto di Rai1. Infatti, da venerdì 13 marzo cambierà moltissimo: le fasce della programmazione dedicate al cosiddetto daytime, vedranno infatti la sospensione de La Prova del Cuoco e di Vieni da me.

A quanto emerge, la Prova del Cuoco avrà uno stop e al suo posto durerà appunto più a lungo Storie italiane. Il programma di Eleonora Daniele andrà in onda in versione estesa dalle 10 alle 13.20 circa.

Da lunedì 16 marzo ad essere ancor più rivoluzionato invece sarà anche il daytime del pomeriggio: sospeso Vieni da Me, rimpiazzato da La vita in diretta, che anticiperà la partenza alle 14 e chiuderà questa prima parte alle 15.40. Poi, il contenitore condotto da Cuccarini e Matano riprenderà, come di consueto, dalle 16.50 alle 18.40 circa.

Coronavirus: ecco le altre sospensioni dei programmi Rai

Invece i Soliti ignoti, il game show di Amadeus, sarà in onda fino a sabato 14 marzo. Venerdì 13 andrà in replica e poi da domenica 15 marzo proseguirà con ulteriori puntate in replica.

Invece, L’Eredità, avendo delle puntate già registrate arriverà regolarmente fino al 22 marzo. Poi, anche il quiz preserale con Flavio Insinna andrà in replica.

Per Uno mattina in famiglia e Italia sì non sarà più possibile prevedere delle prove. Da venerdì, sospese anche le registrazioni di Buongiorno benessere, dei programmi di Gigi Marzullo e di S’è fatta notte.