Coronavirus Roma, 34enne muore in ospedale: indagine epidemiologica nel call center dove lavorava

Era sportivo, salutista e non aveva mai fumato Emanuele Renzi il 34enne morto ieri all’ospedale di Tor Vergata. Il ragazzo di Cave, residente a Roma, lavorava in un call center Youtility a Settecamini ed era stato a Barcellona dal 6 all’8 marzo con amici. Il 9 marzo è stato il suo ultimo giorno di lavoro e poi si era posto in auto isolamento. Emanuele ha mostrato i primi sintomi di febbre il giorno 11 e il 16 è stato trasferito, su indicazione del suo medico, in ambulanza e ricoverato al Policlinico di Tor Vergata dove è entrato in terapia intensiva.

Ancora da chiarire quale fosse il suo stato di salute nei giorni in cui è andato a lavorare. Oggi verrà perciò svolto un sopralluogo da parte dei servizi di prevenzione della Asl Roma 2 presso il call center e ci sarà una prima relazione sull’indagine epidemiologica.