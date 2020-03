Coronavirus Roma: infettato bambino di cinque mesi, ecco dove e come sta

Il Coronavirus non risparmia nessuno e, a Roma, si diffonde la preoccupante notizia di una bambino di cinque mesi contagiato dal Covid 19.

Allo stato attuale delle cose, per fortuna, pare che il bebé stia bene, anche se appunto risultato dai test positivo al nuovo coronavirus.

Coronavirus Roma: bambino di cinque mesi positivo, ecco come sta

Dunque fortunatamente sta bene il bimbo di 5 mesi risultato positivo al SARS-CoV-19. Il piccolo bebé era arrivato al pronto soccorso del Bambino Gesù del Gianicolo, a Roma, con sintomi febbrili, nella giornata di domenica 15 marzo.

Condotto in ambulanza dal 118 e segnalato come caso sospetto, il piccolo di cinque mesi è stato preso in cura subito tramite i rigorosi attuali protocolli di sicurezza.

Ad oggi, quanto ai casi di coronavirus a Roma, si parla solo due bambini contagiati. In questo ultimo caso il bambino è stato condotto in isolamento da un’equipe di Malattie infettive, Immunoinfettivologia e Broncopneumologia dell’Ospedale, in collaborazione con i colleghi dell’Istituto Spallanzani.

Se, a tutt’oggi, sono oltre 120 i bambini segnalati e gestiti dal Bambino Gesù come casi sospetti, tuttavia appena 2, con quest’ultimo caso, sono i positivi, entrambi in forma lieve e in buone condizioni di salute.