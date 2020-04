Coronavirus Roma, Raggi: ritiro buoni spesa anche alla Posta

I Buoni Spesa di Roma Capitale, messi a disposizione per le famiglie più in difficoltà durante l’emergenza coronavirus, potranno essere ritirati anche negli uffici postali della città.

Lo annuncia il sindaco Virginia Raggi che spiega: “È un’ulteriore iniziativa messa in campo, grazie alla preziosa collaborazione con Poste Italiane, per garantire maggiore velocità e capillarità nella distribuzione. È importante che chi ne ha necessità possa usufruire di questo aiuto il prima possibile. I cittadini interessati riceveranno un avviso tramite sms o una mail che indicherà le modalità per il ritiro dei blocchetti cartacei agli sportelli postali”.