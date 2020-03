Coronavirus, Roma riapre la “ciclabile degli eroi” per medici e infermieri che vanno al Gemelli in bici

E’ stata riaperta a Roma per medici, infermieri e autorizzati la pista ciclabile tra Balduina, il Policlinico Gemelli e il Columbus Covid-2 Hospital.

“L’abbiamo ribattezzata la ‘ciclabile degli eroi’. È la pista ciclopedonale di Monte Mario, nel tratto tra Balduina, il Policlinico Gemelli e il Columbus Covid-2 Hospital. Ed è di nuovo aperta e accessibile. Abbiamo così risposto alle numerose richieste ricevute da medici, infermieri e operatori sanitari di quegli ospedali: molti tra loro utilizzano la ciclabile per recarsi al lavoro” spiega il sindaco Virginia Raggi.

“Era stata chiusa proprio in seguito alle restrizioni imposte per contenere l’emergenza. Ora sarà riaperta ma solo per chi, come il personale sanitario del Gemelli o del Columbus, è autorizzato a muoversi per lavoro o per altre necessità previste dalle regole.