Coronavirus, oggi 25 marzo rosario alle 21: diretta su Tv2000

Una preghiera per contrastare il coronavirus, per sentirsi più vicini uni agli altri, e più vicini a Dio. Questo il motivo per cui in questi giorni moltissime persone stanno riscoprendo la fede, forse sopita e fagocitata dai troppi impegni che la vita quotidiani ci mette di fronte. L’isolamento di questo periodo apre però nuovi orizzonti, fa riscoprire che il temo può essere utilizzato anche in altri modi.

Per questo la preghiera sta assumendo un ruolo sempre più importante in questi giorni bui, in cui la luce fatica a trovare uno spiraglio per donare un po’ di speranza. Non è un caso che il rosario che pochi giorni fa è stato celebrato in diretta Tv abbia accolto moltissimi consensi, tanto da essere uno degli spazi televisivi più visti. Anche stasera alle 21 Tv2000 riproporrà il rosario in diretta.

Tv2000, come vederla

Il rosario per l’Italia è stata un’iniziativa accolta con entusiasmo da milioni di italiani, tanto che anche il papa ha voluto incoraggiare manifestazioni d’amore del genere, come succederà anche questa sera con il rosario trasmesso dal Santuario delle Grazie con il vescovo Tremolada.

Un evento visibile a tutti attraverso Tv2000, rete televisiva che sta dedicando ampissimo spazio alle funzioni religiose specialmente in questo periodo complicato. Per vedere Tv2000 basta sintonizzarsi sul canale 28 del digitale terrestre e sul canale 157 di Sky. Per chi non disponesse della televisione i programmi sono visibili anche in streaming sul sito di Tv2000.