Coronavirus, scuole chiuse domani lunedì 24 febbraio 2020: l’elenco completo

Scuole chiuse da lunedì 24 febbraio 2020 per almeno una settimana. Il Coronavirus Covid-19 continua a tenere sotto torchio l’Italia, le ultime notizie parlano di più di 110 contagi ed oltre 50mila italiani in quarantena. I dati aggiornati del Coronavirus in Italia hanno portato il Governo e le varie amministrazioni locali ad agire per bloccare l’espansione del virus, già dalla giornata di ieri è stato deciso di sospendere le gite scolastiche, alcune sfilate di carnevale ed eventi quali concerti ed eventi sportivi tra cui tre match di Serie A.

Coronavirus Italia: ultimi aggiornamenti

Gli ultimi aggiornamenti parlano anche di nuove iniziative per cercare di bloccare i focolai di contagio che si sono verificati soprattutto nel nord Italia. Nel Consiglio dei Ministri il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina ha proposto la sospensione delle lezioni a partire da domani, lunedì 24 febbraio 2020 e già anticipata anche dall’Associazione Nazionale Presidi: “Chiediamo che il ministro dirami tempestivamente chiare direttive e fornisca precise indicazioni sullo svolgimento dei viaggi di istruzione”. Da domani, lunedì 24 febbraio 2020, scuole chiuse in diversi comuni d’Italia, ecco l’elenco completo delle scuole chiuse per Coronavirus.

Scuole e Università chiuse da lunedì 24 febbraio 2020: la lista completa

Il Coronavirus continua a spaventare l’Italia e visto il crescente dei casi confermati (si parla di oltre 110 contagi) da domani, 24/02/2020, il Governo ha deciso di prendere misure importanti per contrastare l’avanzata del virus cinese.

In via preventiva, dunque, da domani diversi Comuni italiani terranno le scuole chiuse, in particolare parliamo di località vicine al focolaio dei contagi, quindi in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Al momento tra i comuni italiani che hanno annunciato la chiusura degli istituti scolastici in via preventiva per contrastare la diffusione del Coronavirus in Italia troviamo Cremona, Casalpusterlengo, Codogno, Castiglione d’Adda, Maleo, Fombio, Somaglia, Bertonico, Castel Gerundo Terranova dei Passerini, San Fiorano, Vo Euganeo (Veneto) e Piacenza (Emilia Romagna). A queste località non è escluso che nelle prossime ore se ne possano aggiungere altre tra cui forse Dolo (vicino Venezia), dove è stato registrato un nuovo caso.

Scuole chiuse per Coronavirus in Italia

In una nota a firma del rettore dell’Università degli studi di Bergamo e presidente della Conferenza dei rettori delle Università lombarde Remo Morzenti Pellegrini si legge: “Nei giorni da lunedì 24 febbraio a sabato 29 febbraio, saranno sospese le attività didattiche (lezioni, esami e lauree). In assenza di diverse indicazioni da parte delle autorità, tutte le attività potranno riprendere lunedì 2 marzo. Sedute di laurea ed esami saranno rinviati secondo calendari che verranno predisposti dalle singole sedi”.

Situazione analoga in Veneto dove il Presidente della regione Luca Zaia conferma lo stop alle lezioni per una settimana. Anche in Trentino la situazione è in via di aggiornamento, al momento sembra confermato il blocco della didattica per le giornate di lunedì 24 e martedì 25 febbraio per tutte le scuole e università.

Coronavirus Milano, Sala: “A Milano vanno chiuse le scuole”

Il Sindaco di Milano Beppe Sala ha annunciato la volontà di chiudere le scuole per prevenire l’espansione del Coronavirus in città: “Penso che a Milano vadano chiuse le scuole. Ho proposto alla Regione Lombardia la chiusura delle scuole per una settimana”. La situazione è in continuo aggiornamento, la redazione di Italia Sera continuerà a seguire gli sviluppi per riportare tutte le ultim’ora in relazione all’evolversi del Coronavirus in Italia.