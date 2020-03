Coronavirus, scuole chiuse e aperte domani lunedì 2 marzo 2020: tutti gli ultimi aggiornamenti

Lunedì 2 marzo 2020 diverse scuole in Italia resteranno chiuse per l’emergenza Coronavirus. Già nella giornata di ieri sono trapelate diversi informazioni su quali scuole e università resteranno chiuse domani, in questo articolo riportiamo gli ultimi aggiornamenti con le informazioni del giorno sulla situazione degli istituti scolastici in tutto il Paese.

Scuole chiuse lunedì 2 marzo 2020: l’elenco completo

Mentre salgono in Italia il numero di persone contagiate, le ultime news sul Coronavirus confermano che domani, lunedì 2 marzo, le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse nelle regioni più colpite dal Covid-19: le attività didattiche saranno interrotte per un’altra settimana in Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e in tutta la zona rossa.

In Piemonte nella giornata di ieri è stato comunicato che si tornerà tra i banchi mercoledì 4 marzo, così da permettere una disinfezione delle strutture nelle giornate di lunedì 2 e martedì 3. Anche in Liguria le scuole riapriranno domani, 02/03/2020, salvo che a Savona. Nessun problema anche per Friuli Venezia Giulia e Marche che rientreranno negli istituti scolastici da lunedì. Nel frattempo il Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina ha voluto tranquillizzare gli studenti circa la validità dell’anno scolastico nonostante le chiusure forzate a causa del virus.