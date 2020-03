Coronavirus, “Scuole chiuse fino al 2 maggio”: tutta la verità sul post che gira su WhatsApp e Facebook

“Coronavirus, adesso è ufficiale: Prorogata la chiusura delle scuole fino al 2 maggio”, è questo il titolo di un articolo che sta girando da qualche ora all’interno delle chat di gruppo WhatsApp e su varie pagine Facebook. Nell’immagine si nota il logo del sito web del quotidiano Repubblica accompagnato da una foto che mostra il Premier Conte con il Ministro dell’Istruzione Azzolina.

Scuole chiuse per Coronavirus: quando riapriranno?

Tuttavia, come sottolineano in un articolo pubblicato su Repubblica.it, l’immagine in questione non è altro che un fake: una finta pagina di Repubblica di un articolo che non è mai stato scritto dai giornalisti della nota testata giornalistica. Con buona probabilità le scuole rimarranno chiuse anche oltre la data del 3 aprile ma ad oggi non è stata annunciata alcuna data ufficiale.

In una recente intervista ai microfoni di SkyTG24 la Ministra Azzolina ha annunciato: “Penso si andrà nella direzione che ha detto il Presidente Conte di prorogare la data del 3 aprile ma in questi giorni invito tutti alla massima responsabilità. Non è possibile dare un’altra data per la riapertura delle scuole, tutto dipenderà dall’evoluzione di questi giorni, dall’andamento epidemiologico. Riapriremo le scuole quanto avremo la certezza dell’assoluta sicurezza”.