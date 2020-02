Coronavirus, scuole chiuse in tutta Italia? E’ fake news. Ministro Istruzione: “irresponsabile alimentare false notizie”

Fake news sulla chiusura delle scuole in tutta Italia. In queste ore sta giranto su social e whatsapp un falso messaggio in cui si legge: “Il presidente del consiglio Conte Giuseppe dispone la chiusura di tutte le scuole d’Italia di ogni grado e ordine per la grave e allarmante situazione che incombe sulla nostra nazione. Al fine di tutelare la salute nazionale e degli studenti fino al 5 marzo 2020 le scuole di ogni grado e ordine saranno chiuse. A breve uscirà la disposizione ufficiale sul sito del ministero. www.interno.gov.it”.

La psicosi da coronavirus entra così nelle case delle famiglie che stanno seguendo l’evoluzione degli eventi con comprensibile apprensione.

“Sono costretta a ripeterlo – scrive su Twitter il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina – in questa fase alimentare false notizie sulla chiusura delle scuole è da irresponsabili. Le decisioni vengono prese e comunicate dalle autorità competenti. Il consiglio è questo: ascoltare solo le fonti ufficiali”.

Anche la Regione Lazio continua a rinnovare l’appello a non considerare le false notizie sulla chiusura delle scuole.

“Le notizie che stanno circolando riguardo alla presunta chiusura delle scuole e al divieto di manifestazioni pubbliche nel Lazio – spiega la Regione – sono completamente prive di fondamento. Nell’invitare tutti ad arginare fake news che alimentano solo insicurezza nella popolazione, ribadiamo con forza che nella nostra regione non è stato segnalato alcun caso di infezione da Coronavirus autoctono e che i casi individuati sono stati 3 in totale, di cui un paziente guarito e uno ormai negativo”.



