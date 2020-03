Si sta per aprire un nuovo scenario per quanto concerne la scuola in questi giorni di pandemia da coronavirus. Poiché, come ampiamente previsto, i provvedimenti di chiusura duranno ancora un po´ e le scuole resteranno chiuse per il Coronavirus, la nuova ipotesi che si va largo é questa: tutti promossi e recupero a settembre.

Sará proprio cosí? Cosa stanno pensando le autoritá in questione e il ministro in particolare?

Coronavirus, scuole chiuse: ipotesi tutti promossi e recupero a Settembre

Le scuole dovranno restare chiuse per anche qualche altra settimana, si parla fino a maggio. Per questsa ragione i dirigenti e i docenti hanno chiessto al ministero di chiarire quanto prima come dovranno essere giudicati gli studenti e come evitare che perdano l’anno scolastico.

Una delle possibili decisioni riguarda la possibilitá a di promuovere tutti gli studenti in modo indistinto. In questo senso, dunque gli alunni potranno accedere alla classe successiva, per poi recuperare a settembre con un corso e una prova.

Come noto, salvo cambiamenti, sia l’esame di maturità che quello di terza media sono stati confermati, e, almeno finora, non si adotterà il 6 politico.

Ecco perché si parla, almeno per le scuole superiori, dei promossi con debito: gli studenti passano alla classe successiva, ma dovranno recuperare con un corso e una prova nelle prime settimane di settembre, prima del rientro a scuola.