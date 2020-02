Coronavirus, scuole chiuse o aperte da lunedì 9 marzo 2020: l’elenco completo in aggiornamento

Quando riaprono le scuole in Italia dopo l’emergenza Coronavirus? Ecco gli ultimi aggiornamenti sull’apertura e chiusura delle scuole in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e nel resto del Paese.

Pochi minuti fa il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ed il presidente del Veneto Luca Zaia hanno annunciato che le scuole nelle tre regioni italiani resteranno chiuse per un’altra settimana e dovrebbero quindi riaprire lunedì 9 marzo 2020.

In attesa di comunicazione ufficiale da parte del Governo, dunque, le indicazioni dei presidenti delle regioni del nord Italia sembrano chiari: prosegue lo stop degli istituti scolastici e con esse prosegue anche il blocco per tutti i corsi, esami e sedute di laurea nelle Università e le gite scolastiche.

Scuole chiuse in Italia per Coronavirus: la lista completa

Nelle aree nei pressi del focolaio le scuole riapriranno regolarmente lunedì 9 marzo e resteranno dunque chiuse per un’altra settimana, così da evitare ulteriori problemi e possibili contagi. Già nei giorni scorsi, comunque, è stato confermato che la sospensione dell’attività didattica non andrà a compromettere la validità dell’anno scolastico nonostante le varie modifiche al calendario scolastico.

Tutti gli istituti scolastici di Lombardia, Veneto, ed Emilia Romagna saranno chiusi da lunedì 2 a domenica 8 marzo per riaprire ufficialmente (salvo ulteriori modifiche) lunedì 09/03/2020. Nessuna modifica per quanto riguarda le scuole delle altre regioni italiane, compresi gli istituti di Lazio e Calabria che saranno aperti già da questa settimana. Nonostante alcune fake news di queste ore dopo gli ultimi casi di Coronavirus confermati, dunque, al momento il Governo ha confermato che le scuole a Roma e nel centro Italia in generale resteranno aperte.

Coronavirus Covid-19 in Italia: scuole chiuse e aperte, la lista completa aggiornata

Solo nel comune di Fiumicino è stata confermata la chiusura della scuola della bambina di 10 anni risultata positiva ed in alcuni Comuni del Sannio dove a Guardia Sanframondi, un militare è risultato positivo al Covid-19. Resteranno quindi chiuse fino al 7 marzo le scuole di San Lupo, San Lorenzo Maggiore, Castelvenere, Telese, San Salvatore Telesino e Guardia Sanframondi.

Su Facebook Bonaccini riporta che è in corso la videoconferenza delle Regioni con il Presidente del Consiglio: “Sulla base del parere del Comitato Tecnico Scientifico nazionale, resta confermata la chiusura dei nidi, dell’attività scolastica e delle Università anche per la prossima settimana per le tre Regioni più colpite: Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. Il Comitato Tecnico Scientifico e il Governo ritengono inoltre di dover aggiornare settimanalmente tale previsione sulla base dell’andamento della situazione epidemiologica”.

Nelle prossime ore del weekend saranno rilasciati nuovi aggiornamenti circa la chiusura degli istituti scolastici in Italia, vi invitiamo quindi a continuare a seguire i vari aggiornamenti per scoprire quali scuole resteranno chiuse la prossima settimana e quando è prevista la riapertura di Università e istituti scolastici in tutta Italia.

Scuole chiuse in Piemonte: ecco quando riaprono

Riapriranno mercoledì le scuole in Piemonte. A confermarlo il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio: “D’accordo con l’ufficio scolastico regionale – ha spiegato – abbiamo sottoscritto un protocollo in cui abbiamo concordato un’igienizzazione straordinaria. Si tratta di due giorni in più che ci consentono anche di tenere sotto controllo l’evoluzione della situazione”. Lunedì 3 e martedì 4 marzo le scuole resteranno chiuse quindi per permettere una pulizia straordinaria da parte del personale scolastico.

Coronavirus in Italia, i Pediatri: “Saggia la decisione di prorogare la chiusura delle scuole”

Il Presidente della Federazione Italiana Medici Pediatri Paolo Biasci ha sostenuto la chiusura delle scuole per la settimana prossima: “In Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna al momento è in cura il 93% di tutti gli 821 positivi al nuovo coronavirus in Italia. Riteniamo pertanto saggia la decisione del governo, inserita nel nuovo decreto sull’epidemia, di prorogare la chiusura delle scuole in queste Regioni per altri 8 giorni. Abbiamo bisogno di tempo per contenere il contagio, evitare il caos negli studi pediatrici e nei pronto soccorso e occuparci di chi ha bisogno di cure”.