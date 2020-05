Coronavirus, sempre più guariti e meno decessi nel Paese (75), ma in Lombardia  210 nuovi contagiati

Visto che di qui a pochissimo andremo incontro alla riapertura fra Regioni che, almeno per il momento, il governo non ha differenziato in base all’incidenza dei contagi, val la pena sottolineare che anche oggi la Lombardia ha allagato il numero dei contagiati, con altri 210 in più (ieri sono stati 221).

Tuttavia, nel darci i dati delle ultime 24 ore, la Protezione civile informa anche che ben 5 regioni hanno comunicato zero nuovi contagiati. Sono l’Umbria, la Sardegna, il Molise, la Calabria, e la Basilicata.

Va sicuramente meglio sotto il fronte dei decessi, visto che darei in tutto il Paese ne sono stati censiti ‘solo’ 75, portando il numero complessivo della vittime – dall’inizio dell’emergenza – a 33.415.

Grazie ai 1.874 nelle ultime 24 ore, continuano a crescere anche i guariti, attualmente 157.507.

Diminuiscono intanto anche i positivi in Italia, oggi sono infatti 42.075 (-1.616 da ieri).

Se in isolamento domiciliare vi sono ancora 35.253 persone, altre 6.387 sono invece ricoverate negli ospedali con sintomi.

Infine, nelle ultime 24 ore altri 15 sono usciti dalla terapia intensiva, dove ora vi sono 435 pazienti.

Ecco nel dettaglio la situazione nelle regioni italiane

