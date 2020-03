Coronavirus, Spallanzani: 20 casi positivi tra 56 ricoverati. Supporto respiratorio a 3 pazienti con polmonite

In questo momento sono ricoverati presso l’istituto Spallanzani 56 pazienti. Di questi 20 sono risultati positivi al nuovo Coronavirus, più i due cinesi ormai negativizzati. Lo comunica il bollettino medico quotidiano dell’ospedale Spallanzani di Roma.



Tutti i ricoverati sono in condizioni cliniche che non destano preoccupazioni ad eccezione di tre che presentano una polmonite interstiziale bilaterale in terapia antivirale e che necessitano di supporto respiratorio.

Tutti i casi positivi, al momento, ancora presentano un link epidemiologico con le aree del Nord del Paese o con un caso confermato.