Coronavirus, Spallanzani: coppia cinese rimane in terapia intensiva. In corso test su 4 casi sospetti

Coronavirus, Spallanzani: coppia cinese rimane in terapia intensiva. In corso test su...

La coppia cinese risultata positiva al test sul nuovo coronavirus è ancora ricoverata in terapia intensiva all’ospedale Spallanzani. Le loro condizioni cliniche sono stazionarie. I parametri emodinamici sono stabili prosegue il supporto respiratorio e il monitoraggio continuo dei parametri clinici e di laboratorio. La prognosi rimane riservata. È quanto si legge nel bollettino medico diffuso oggi dall’Istituto Spallanzani di Roma.



“In questo momento – si legge ancora nel bollettino – sono ricoverati 6 pazienti sintomatici, compresi i due pazienti cinesi in terapia intensiva, provenienti dalle zone della Cina interessate dell’epidemia. Sono in corso i test per la ricerca del nuovo coronavirus nei 4 casi sospetti ricoverat i“.

Ad oggi sono stati dimessi 27 pazienti dopo il risultato negativo del test per la ricerca del nuovo coronavirus.