Coronavirus, Spallanzani: italiano positivo è in buone condizioni. 5 pazienti in attesa risultati test

Coronavirus, Spallanzani: italiano positivo è in buone condizioni. 5 pazienti in attesa...

Il paziente italiano rimpatriato da Wuah e trasferito dalla Cecchignola all’ospedale Spallanzani “è in buone condizioni generali. Presenta lieve febbricola e lieve iperemia congiuntivale – si legge nel bollettino medico diffuso oggi dallo Spallanzani -. Il quadro clinico e quello radiologico polmonare sono negativi. Il paziente inizierà in giornata la terapia antivirale“.

Rimangono in terapia intensiva i due cittadini cinesi provenienti dalla città di Wuhan, positivi al test del nuovo coronavirus. “Le loro condizioni cliniche sono ancora invariate – spiega l’Istituto Spallanzani – con parametri emodinamici stabili. Sono attualmente in trattamento antivirale con il farmaco remdesivir. La prognosi è tuttora riservata.

Undici pazienti sono tutt’ora ricoverati allo Spallanzani di Roma. Di questi 5 sono pazienti sottoposti a test per la ricerca del nuovo coronavirus in attesa di risultato. Tre sono pazienti che, risultati negativi al test per nuovo coronavirus, rimangono comunque ricoverati per altri motivi clinici – prosegue il bollettino – e tre sono casi confermati (la coppia cinese ed il giovane proveniente dalla Cecchignola).