Coronavirus, “Speciale Chi l’ha visto?” oggi Venerdì 13 Marzo su Rai Tre. Anticipazioni e approfondimenti

In via del tutto straordinaria, quest’oggi venerdì 13 marzo, in prima serata su Rai Tre alle 21.20 su Rai3, in diretta dagli studi di via Teulada andrà in onda “Speciale Chi l’ha visto?” sul Coronavirus.

In studio con Federica Sciarelli un pool di vari esperti che saranno chiamati a rispondere a tutte le domande dei telespettatori sulla salute, su come si verifica il contagio e, adesso, anche su quello che si può e non si può fare in merito ai provvedimenti del Governo ma, anche in generale, rispetto ai comportamenti più consoni per combattere il virus.