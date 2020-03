Coronavirus, Speciale Porta a Porta, L’Italia unita ce la farà: dalle 21,25 su Rai 1 oggi 6 Marzo 2020

Il Coronavirus è purtroppo al centro dei pensieri di tutta Italia e, a ben vedere, di tutto il mondo. Cambiano le regole dello stare in società, sono necessarie accortezze e provvedimenti di limitazioni, e gli ospedali si riempiono: e anche i palinsesti televisivi cambiano.

Nelle ore in cui in Italia divampa l’emergenza Coronavirus infatti, per ragioni di sicurezza la Corrida di Carlo Conti viene sospesa e rinviata a momenti migliori, e in prime time, per informare i cittadini, arriva lo Speciale Porta a Porta, L’Italia unita ce la farà: dalle 21,25 su Rai 1 oggi 6 Marzo 2020, Bruno Vespa accompagna gli italiani ad una comprensione migliore e completa della situazione legata al coronavirus.

“L’Italia unita ce la farà” è il nome dello speciale Porta a Porta, in onda questa sera venerdì 6 marzo alle 21,25 su Rai1. Il motore della trasmissione è quello di condurre gli italiani a comprendere appieno il senso del grande sforzo collettivo e degli importanti e necessari sacrifici che tutti i membri della popolazione italiana devono inevitabilmente compiere in questo periodo per far fronte alla emergenza e, per quanto si possa, provare a limitarla.

Dunque, con Bruno Vespa, vi saranno alcuni tra i volti più noti della Rai in studio con l’obiettivo di domandare agli scienziati ciò che magari chiunque degli italiani vorrebbe sapere.

E poi, ecco tante e approfondite testimonianze dalle zone più colpite, e si faranno le differenziazioni circa le decisioni del Governo, dell’opposizione e delle categorie sociali ed economiche più colpite dalle conseguenze dal coronavirus.