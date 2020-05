Coronavirus, sperimentazione vaccino sui topi è un successo

Un vaccino contro il coronavirus sviluppato da scienziati britannici e vietnamiti si è dimostrato “riuscito” in uno studio con 50 topi di laboratorio. Il dottor Do Tuan Dat, presidente della Vaccine and Biological One Member Limited Company (Vabiotech) nella capitale del Vietnam settentrionale, Hanoi, ha dichiarato: “Questo è un successo iniziale nello sviluppo di un vaccino COVID-19 in Vietnam“.

Secondo i media locali, il vaccino è stato sviluppato collaborando scienziati della Vabiotech e dell’Università di Bristol nel Regno Unito.

Vaccino coronavirus, i risultati sui topi che lasciano ben sperare. “Ora sperimentazione sugli umani”

Dat ha detto che ai topi sono stati somministrati con dosi multiple di antigene durante la fase di test con alcuni soggetti vaccinati con una o due dosi da 3 a 10 microgrammi ciascuna.

Ha annunciato che tutti i 50 topi sono in buona salute 10 giorni dopo il processo e sono attualmente monitorati per le risposte immunitarie.

Nei prossimi giorni, gli scienziati invieranno campioni di sangue di topi al National Institute of Hygiene and Epidemiology di Hanoi per una valutazione iniziale seguita da un secondo nelle prossime due settimane, secondo i rapporti.

Se il test ha esito positivo, gli scienziati hanno in programma di espandere il proprio lavoro e cercare finanziamenti da agenzie internazionali.

Dat ha affermato che il vaccino contiene un ceppo che trasporta antigeni COVID-19 che i ricercatori hanno generato in laboratorio e testato su altri animali con risultati promettenti. La società ritiene che occorreranno dai 12 ai 18 mesi per sviluppare una vaccinazione sicura COVID-19 per l’uomo.

Al momento, non ci sono vaccini o farmaci approvati per il virus e circa 150 progetti di vaccini sono in corso in tutto il mondo, secondo i rapporti.