Coronavirus, spesa e farmaci a casa dai volontari della Protezione civile Roma: i numeri da chiamare

“Per aiutare gli anziani e tutte le persone più fragili, durante questa emergenza legata al coronavirus, abbiamo attivato con la Protezione Civile di Roma Capitale un servizio di assistenza domiciliare. Tutte le persone che hanno difficoltà a uscire di casa per fare la spesa, o comprare medicinali e altri beni essenziali, potranno contare sull’aiuto delle squadre di volontari della Protezione Civile capitolina, in coordinamento con la Croce Rossa Italiana”. Lo comunica la sindaca Virginia Raggi.

“Voglio ringraziare tutti coloro che sono impegnati in prima linea durante questa emergenza, – prosegue Raggi – che consentono ai soggetti più fragili di non rimanere soli e di ricevere tutto il supporto necessario per andare avanti. Siamo una comunità forte. Insieme ce la faremo e supereremo questo periodo difficile. Se avete bisogno di chiarimenti, informazioni e interventi, potete contattare la sala operativa della Protezione Civile di Roma Capitale, attiva h24 al numero verde 800 854 854 o al numero 06 67109200“.