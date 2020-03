Coronavirus, Spread, come andando il differenziale Btp-Bund. Borsa: l’Europa apre in calo, Milano -5%

Coronavirus, Spread, come andando il differenziale Btp-Bund. Borsa: l’Europa apre in calo,...

Nei giorni del Coronavirus, come sta reagendo lo Spread e come stanno andando le Borse? La crisi, non solo medico-sanitaria ma anche economica sta di fatto condizionando tutti i mercati. E dunque oggi come sta andando il differenziale Btp-Bund? Com’è lo spread del 16 Marzo 2020? E la Borsa?

Allo stato attuale delle cose, l’Europa apre in calo, con Milano -5%, mentre lo spread torna a salire. Ecco tutte le specifiche.

Coronavirus, Spread, come va oggi 16 Marzo il differenziale Btp-Bund. Borsa: l’Europa apre in calo, Milano -5%

Partendo dalla Borsa, oggi un pò tutta l’Europa apre in calo. Milano -5%. E mentre sale lo spread, va in crisi Francoforte e anche Parigi e Londra. Si amplifica ancora il calo dui Piazza Affari (-5% a 15.145 punti) con 10 titoli congelati per troppo ribasso. Tra questi Intesa (-7%), Fca (-8% teorico) Atlantia (-3,6% teorico) e Pirelli (-3,7% teorico). Riammesse Unicredit (-7,35%) e Saipem (-7,53%), intanto che perdura la frenata di Ubi (-6,44% teorico). Tiene Diasorin, che riduce il rialzo al 2%.

aggiornamento ore 7.33

Apertura in calo per le principali borse europee, nello stesso tempo. Con Francoforte che perde il 5,45% a 8.728 punti, Parigi il 5,21% a 3.903 punti e Londra il 2,07% a 5.272.

Borse in crollo pure in Asia e nell’area del Pacifico, con specifica a Sidney (-9,7%) come anche a Tokyo (-2,46%), dopo gli interventi della Banca Centrale Giapponese considerati non adeguati.

E ancora, Shanghai (-3,4%), Taiwan (-4,06%) e Seul (-3,19%). Stessa situazione per Hong Kong (-4,01%) e Mumbai (-5,78%). Il nuovo crollo del greggio (Wti -4,19%) e la riduzione dell’oro (-3,19%) hanno pesato un pò per tutti.

Aggiornamento ore 9.00

Quanto allo Spread Btp-Bund? Oggi il differenziale sfora quota 250, in particolare a 252 punti. Lo spread tra Btp e Bund tedesco si attesta in seguito a 252,2 punti base con rendimento all’1,94%.

Quanto alle chiusure: Shanghai chiude a -3,40%, Shenzhen a -4,83%.

La Borse cinesi chiudono con un buco, in virtù del fatto che la Fed ha limato i tassi di 100 punti, lanciando un quantitative easing da 700 miliardi di dollari per contrastare il coronavirus.

La Banca centrale cinese ha sclto, venerdì, di iniettare liquidità da 550 miliardi di yuan (78,8 miliardi di dollari) tagliando di 0,5-1% della riserva obbligatoria; oggi ha inserito 100 miliardi di yuan (14,28 miliardi di dollari) con la linea di credito di medio-termine

L’euro sale sui mercati valutari dopo il taglio del costo del denaro deciso dalla Fed. La moneta unica conquista lo 0,3% sul dollaro portandosi a 1,1147 ed è in rialzo anche nei confronti dello yen a 118,64.

aggiornamento ore 11.31