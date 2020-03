Coronavirus, stato d’emergenza a New York. Salgono i casi in Spagna e Francia

Coronavirus, stato d’emergenza a New York. Salgono i casi in Spagna e...

Il nuovo coronavirus fa paura a tutto il mondo, con la crescita vertiginosa dei contagi e diversi Stati che corrono ai ripari per fronteggiare l’emergenza. A New York Andrew Cuomo ha dichiarato l’emergenza nello Stato, dopo aver criticato il Centers for Disease Control and Prevention per la lentezza nell’eseguire i tamponi.

In Europa è invece il turno dell’Islanda per dichiarare lo “stato d’emergenza” dopo che i casi sono saliti a 45 su una popolazione di poco più di 300.000 abitanti, per la maggior parte persone di ritorno dalle vacanze invernali in Italia e Austria.

Aumentano i contagiati e i decessi da coronavirus anche in Francia: ieri due morti in più che salgono così a 11, mentre crescono di 100 casi i contagi, fino a quota 716.

Anche in Olanda 60 nuovi casi di contagio per il coronavirus, con il bilancio che sale. 188 pazienti. Crescono i contagiati anche in Spagna, 448 con 8 decessi.