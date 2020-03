Coronavirus, su twitter l’idea: una serie tv stile Chernobyl. Ecco cast e attori

In piena emergenza coronavirus, tantissime persone in reclusione forzata a casa stanno dando prova di grande creatività e fantasia, per ingannare il tempo con iniziative davvero divertenti ed interessanti.

La nuova idea rimbalzata sui social è quella di provare ad immaginare una serie tv sul coronavirus in Italia, sulla falsariga della fortunata serie di successo Chernobyl. La proposta, avanzata dall’utente @provolinob, è corredata addirittura da un possibile cast, con degli accostamenti davvero niente male.

Coronavirus, la serie tv: ecco il possibile cast di attori per impersonare Conte, Speranza, Zaia, Fontana

L'idea geniale di Twitter: quando si farà una serie Sky/HBO in stile "Chernobyl" sul #Coronavirus in Italia, questo potrebbe essere il cast.

Uno dei protagonisti cardine della possibile serie, se non “il” protagonista, sarà ovviamente Giuseppe Conte, che nella eventuale serie tv potrebbe essere interpretato dall’ottimo Luca Marinelli. Per far impazzire il pubblico femminile, invece, il ministro Roberto Speranza potrebbe essere interpretato da Marco Bocci.

Un ruolo chiave lo hanno ricoperto, in questa emergenza, i governatori di alcune regioni del nord Italia, come Luca Zaia (che godrebbe del tibro eccezionale di Luca Ward) e Attilio Fontana (secondo l’utente twitter, ruolo da concedere a Roberto Herlitzka). L’attore comico Biagio Izzo invece dovrebbe impegnarsi in un ruolo molto serio, quello di Angelo Borrelli.

Passando ad altri personaggi, David Sassoli potrebbe essere interpretato da Giulio Scarpati, mentre Neri Marcoré potrebbe assumere i panni di Guido Bertolaso.

Come dimenticare poi i virologi: per Roberto Burioni è stato pensato l’attore Alessio Boni, per Maria Rita Gismondo invece Giovanna Mezzogiorno.

Spazio anche alla corrispondente Valeria Botteri che sarebbe interpretata da Valeria Bruni Tedeschi, e a Giulio Gallera per il quale si prevede di scomodare addirittura Teo Teocoli. Infine, il momento dell’ironia legata a Matteo Salvini, che in questo cast di fantasia dovrebbe essere interpretato dal pupazzo Oscar the Grouch.