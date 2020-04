Coronavirus, tasso di mortalità doppio per gli uomini rispetto alle donne

Dall’età di over 70 all’avere una patologia di base, è noto che numerosi fattori aumentano il rischio di morte per coronavirus. Ora, nuovi dati pubblicati dall’Office of National Statistics (ONS) hanno rivelato che anche il genere può svolgere un ruolo chiave nel rischio di morte.

Le cifre mostrano che fino al 3 aprile ci sono stati 4.122 decessi registrati in Inghilterra e Galles con COVID-19. ONS ha spiegato: “I nostri dati si basano sui decessi registrati nel periodo indicato e includono tutti i decessi in cui “COVID-19 “è stato menzionato sui certificati di morte”.

Covid-19, ecco perché muoiono più uomini che donne. I dati statistici spiegati dagli scienziati

Secondo ONS, ci sono stati più decessi che coinvolgono COVID-19 tra maschi che femmine fino al 3 aprile. Delle 4.122 morti registrate, 2.523 erano uomini e 1.599 donne.

Il genere sembra giocare un fattore chiave nel tasso di mortalità in ogni fascia d’età, sebbene la differenza sia più evidente nella fascia di età 65-74 anni.

Mentre la ragione di questa differenza rimane poco chiara, alcuni scienziati suggeriscono che il tasso di mortalità potrebbe essere attribuito agli uomini che prendono la pandemia “meno seriamente” delle donne.

Parlando con HuffPost Canada, Diana Sarosi, direttrice della politica e delle campagne per Oxfam Canada, ha dichiarato: “Le donne sono molto preoccupate per ciò che stanno vedendo in termini di impatti di vasta portata e di lungo termine di questa pandemia. Quello che sta succedendo in questo momento è molto tipico di qualsiasi tipo di crisi, in termini di donne che si mobilitano per rispondere per prime, assumendosi il lavoro di assistenza”.