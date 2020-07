Coronavirus, Trump cambia idea: “Indossate la mascherina”

Dietrofront del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sull’uso della mascherina. “Indossatela – ha detto agli americani – che vi piaccia o meno, ha un impatto”.

Il cambio di rotta

Una notizia che non dovrebbe far notizia, ma lo diventa perché Trump, dall’inizio della pandemia, ha sempre osteggiato i dispositivi di protezione, come le mascherine, per contrastare la diffusione del virus. Quasi fosse una battaglia politica, un simbolo da sbandierare (il rifiuto della mascherina) in vista delle presidenziali di novembre.

Ma con i contagi e i morti in continuo aumento (negli States i casi sfiorano quota 3,9 milioni e nelle ultime ore si sono registrati di nuovo più di mille decessi) il presidente si è trovato costretto a cambiare rotta. “Probabilmente – ha poi aggiunto – la situazione peggiorerà ancora prima di migliorare”.

Alla conferenza sul coronavirus alla Casa Bianca, però, non era presenta il noto virologo Anthony Fauci, membro della task force anti Covid-19, spesso in disaccordo con il tycoon. Alla Cnn ha confidato di non essere stato invitato.

Mario Bonito