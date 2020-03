Coronavirus, tutti a casa: ecco quali sono tutte le attività che restano aperte

Calma, niente ansia, e non accorrete inutilmente, pericolosamente e irragionevolmente in fila ai supermercati o ai tabaccai per far rifornimento: c’è il coronavirus, sì, ma non c’è carestia, non siamo in tempo di guerra (non nella definizione generale almeno: il nemico da combattere è diverso e chiede, appunto, un approccio diverso, quello di affrontarlo ‘senza affrontarlo’ stando a casa), e tutto quello che serve per le primarie necessità e le urgenze è e sarà sempre reperibile.

Coronavirus, #tuttiacasa: ecco quali sono tutte le attività che restano aperte

Per questo, gli italiani sono chiamati ad uno sforzo di civiltà, di intelligenza e di rispetto reciproco: se non chiamati a una qualche impellenza irrinunciabile, bisogna che stiano a casa. Anche perchè per fare la spesa, per comprare le sigarette, per andare in farmacia o a fare qualche visita medica non procrastinabile, c’è sempre tempo, e non c’è fretta.

Perchè i supermercati e le farmacie per fare i due classici esempi, resteranno sempre aperti. Allora, cosa è veramente chiuso? E cosa invece, resta aperto?

Per fare chiarezza, per evitare che i cittadini vadano in confusione, ecco l’elenco delle attività che restano aperte.

aggiornamento ore 00.01

ALLEGATO 1 – ATTIVITA’ CHE RIMANGONO APERTE

COMMERCIO AL DETTAGLIO

Ipermercati

Supermercati

Discount di alimentari

Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari

Commercio al dettaglio di prodotti surgelati

Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di

computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni,

elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici

Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico

Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari

Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione

Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici

aggiornamento ore 6,10

Naturalmente, saranno aperte tutte quelle attività che si riferiscono alla salute delle persone, alla vendita di medicinali e tutte quelle attività rivolte alla salvaguardia degli animali. Con loro, anche i negozi che si occupano di vendere prodotti per la igiene, per i combustibili e per le compravendite a distanza. Ecco l’ulteriore dettaglio

Farmacie

Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica

Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale

Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici

Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia

Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento

Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono

Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

aggiornamento ore 11.27