Coronavirus, tutti i cambiamenti nei palinsesti TV: quali programmi saltano fino a fine Marzo

In questi giorni confusi, agitati, densi di preoccupazione e di tensione sia emotiva che psicologica, per non parlare di quella ovviamente puramente fisica da parte di coloro i quali ne sono affetti, il coronavirus sta stravolgendo la vita di tutti gli italiani.

Dopo la chiusura delle zone rosse, la chiusura delle scuole, l’allargamento delle zone rosse e lo stop a entrate e uscite dalla Lombardia e da tutte le altre provincie indicate dal provvedimento governativo, cambia anche tutto il resto nella vita di tutti i giorni.

Cinema chiusi, teatri chiusi, chiuse anche le palestre e i centri massaggi, e i centri commerciali nel weekend. E la TV? La TV resta, per fortuna: non c’è contagio tramite lo schermo, qualcuno ha ironizzato. Ma ‘dentro’, e ‘dietro’, sì. Ecco perchè cambiano i palinsesti nei prossimi giorni e, in questo difficile Marzo, non saranno pochi i programmi che saltano.

Quali? E fino a quando? Ecco tutti i cambiamenti ufficiali del palinsesto tv, in un quadro che, ovviamente, è soggetto a cambiamenti e cambi in corso d’opera. Ecco quali programmi non vedremo.

Coronavirus, tutti i cambiamenti nei palinsesti TV: quali programmi da Martedì 10 a Mercoledì 25 Marzo

Nella giornata di martedì 10 su Italia 1, al posto de Le Iene sospese per un caso di positività al coronavirus nella redazione di sarà un film. Anche per giovedì 12 Marzo, ci sarà la stessa situazione: un film al posto della seconda puntata settimanale con Le Iene.

Venerdì 13 Marzo, niente Corrida, come detto già in precedenza: e un film al suo posto. Nella serata di martedì 17 e Giovedì 19 succederà la stessa cosa sempre per Le Iene, e analoga situazione, salvo cambi in corsa, nella serata di Venerdì 20 quando la nuova Puntata della Corrida salterà e al suo posto ci sarà Ulisse – Il Piacere della Scoperta, con Alberto Angela.

Stop anche mercoledì 25 marzo per lo show di Pio e Amedeo Felicissima Sera: al suo posto la serie Made in Italy.

La situazione, ovviamente, anche da questo punto di vista è in costante aggiornamento.