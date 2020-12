Coronavirus, ultime notizie: 17.572 nuovi contagi e 680 morti. Calano le terapie intensive (-77)

Il ministero della Salute ha emanato il bollettino quotidiano sulla diffusione del coronavirus in Italia. I nuovi casi sono 17.572 su 199.489 tamponi; il tasso di positività (rapporto tamponi positivi/tamponi) è dell’8.8%. Sono 680 le vittime (ieri 846). Nel Paese sono 2.926 i pazienti Covid in terapia intensiva (meno 77 rispetto a ieri tra entrate e uscite), dato che fa scendere al 35% il numero delle terapie intensive occupate. In calo anche i ricoveri ordinari (meno 445 rispetto a ieri), ma ancora occupate oltre la soglia critica del 40%. Rispetto a una settimana fa, ricoveri e rianimazioni sono in calo del 3%.

Lazio: 1220 nuovi casi

Nel Lazio i nuovi casi sono 1.220; 40 le vittime nelle ultime 24 ore. “Roma resta sotto i 600 casi: 538 oggi”, ha reso noto l’assessore alla Sanità Alessio D’Amato.