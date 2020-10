Coronavirus, ultime notizie a Roma e nel Lazio

A Roma e nel Lazio sono aumentati i ricoveri e le terapie intensive nella giornata di ieri mentre i contagi di coronavirus sono in leggera flessione per il secondo giorno consecutivo (371 casi, 4 decessi e 30 guariti). Attualmente i ricoverati sono 1.028 di cui 69 in terapia intensiva, più dodici rispetto sabato. Si ricorda, però, che ad oggi i posti letto disponibili in terapia intensiva nel Lazio sono 590.

Per potenziare la rete di sorveglianza e il fast track, il tracciamento veloce dei contagi, questa mattina sono stati attivati nuovi drive-in su prenotazione della Asl Roma 1 presso il Cristo Re e Idi, Tarquinia, Ladispoli, Gaeta, Labico e Monterotondo Scalo. Situazione piuttosto critica nella Capitale dove ieri si sono registrati 166 nuovi casi e nella provincia di Latina con 25 contagi. “Non bisogna abbassare la guardia” è il commento dell’assessore alla Sanità Alessio D’Amato.

Mario Bonito