Coronavirus, ultime notizie: calano i contagi (e tamponi). Terapie intensive in aumento

Calano i contagi di coronavirus: sono 320 nelle ultime 24 ore (159 in meno rispetto al giorno prima). Ma bisogna tenere conto che sono stati effettuati meno tamponi: 30.666, seimila in meno di domenica. I morti sono stati quattro.

Nel Lazio sono stati registrati 51 nuovi casi, in Veneto 46, in Lombardia 43. Sono in aumento le persone ricoverate con sintomi del Covid-19 (810, 23 in più rispetto a ieri). Salgono anche le terapie intensive (da 56 a 58).

Roma, positivi sei ragazzi dopo una vacanza in Sardegna

La Asl Roma 1 ha comunicato la positività di sei ragazzi di rientro Porto Rotondo, in Sardegna. Sono due diversi gruppi di amici che hanno partecipato alla stessa festa a Porto Rotondo nella giornata dell’8 agosto”. Lo ha comunicato l’Unità di Crisi COVID-19 della Regione Lazio. Sempre la Asl Roma 1, si legge nella nota, comunica che in merito al focolaio della casa di cura delle Ancelle del Buon Pastore si registrano otto operatori positivi.

Mario Bonito