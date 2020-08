Coronavirus, ultime notizie: su i contagi (947). Nove le vittime

In aumento le persone che hanno contratto il Sars-Cov-2: sono 947 nelle ultime 24 ore. In calo invece i tamponi (circa 71 mila, 6 mila in meno rispetto a ieri). Sono nove le vittime (ieri sei).

Nell’ultimo mese i contagi sono aumentati del 140%. A riferirlo è un report della Fondazione Gimbe, che ha messo a confronto i casi registrati dal 15 al 21 luglio (1.408) con quelli rilevati dal 12 al 18 agosto (3.399).

Nino Carbellotta, presidente della Fondazione, ha detto che “se da un lato bisogna evitare inutili allarmismi, dall’altro non è ammissibile sottovalutare il costante aumento dei nuovi casi, anche in vista di appuntamenti cruciali per il Paese”, ovvero la riapertura delle scuole e le elezioni di settembre.

Mario Bonito