Coronavirus, vende mascherine “fatte in casa” nel mercato Trionfale a Roma: denunciato 40enne

Questa mattina gli agenti della Polizia Locale della Capitale, durante i controlli nel mercato Trionfale a Roma hanno sorpreso un 40enne che non solo aveva aperto illegalmente il banco di generi non alimentari ma vendeva mascherine in stoffa, fatte in casa e quindi prive di omologazione e marchio CE.

Il banco è stato chiuso, le mascherine sequestrate e il 40enne è stato denunciato per truffa in commercio e mancata osservanza dei provvedimenti impartiti dall’Autorità Pubblica



Durante le verifiche all’interno del mercato gli agenti del I Gruppo “Ex Prati” hanno chiuso un altro banco, sempre di prodotti non alimentari e pertanto non autorizzato all’apertura. Anche in questo caso il gestore è stato deferito all’Autorità Giudiziaria.