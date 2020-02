Coronavirus, Zingaretti: oggi incontro con ricercatrici Spallanzani. Più fondi e 10mila assunzioni

“Dopo l’isolamento del coronavirus allo Spallanzani ecco un buon punto concreto per il confronto nella maggioranza. Rilanciamo la nostra proposta del Piano per l’Italia: l’aumento dei fondi per la ricerca e l’assunzione di 10.000 ricercatori“. Lo scrive su Facebook Nicola Zingaretti.

“Oggi in Regione Lazio – prosegue – incontrerò le tre ricercatrici dello Spallanzani, Maria Rosaria Capobianchi, Francesca Colavita e Concetta Castilletti e poi l’Ambasciatore cinese in Italia, Li Junhua. Al lavoro per un futuro migliore!”.