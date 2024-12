CORR. How Ukraine has faced its worst month on the

In novembre 2024, Russia ha guadagnato terreno significativo in Ucraina, acquisendo un’area equivalente a quella della città di New York, principalmente nella regione di Donetsk. Questi avanzamenti portano la percentuale totale del territorio ucraino sotto controllo russo al 17,9%. Nonostante le vaste aree rurali e agricole acquisite, Russia non ha ottenuto successi significativi su importanti centri urbani o infrastrutture chiave. L’anno precedente, il conflitto era in gran parte a stallo, ma nel 2024 si sono verificati notevoli cambiamenti con Russia che continua ad avanzare, soprattutto nella regione di Donetsk. Esperti come George Barros e Marina Miron sostengono che, nonostante i recenti successi territoriali, la situazione militare russa è debole a causa dell’alto tasso di attrito delle forze russe, mentre l’esercito ucraino affronta problemi di morale e reclutamento. La guerra potrebbe continuare fino al 2025 con Russia che continua ad espandere la sua presenza nel territorio ucraino.Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it