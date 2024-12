CORR. ITALGAS: INAUGURATO A FIRENZE NUOVO CENTRO DI COMANDO E CONTROLLO DELLE RETI

Italgas ha inaugurato a Firenze il nuovo Centro di Comando e Controllo, una struttura tecnologica avanzata capace di monitorare e gestire in remoto i 74.000 chilometri del network di distribuzione del gas del gruppo, incluso l’8.000 km della rete Toscana Energia. Il centro opera in simbiosi con il suo equivalente a Torino, migliorando la sicurezza e l’efficienza del servizio attraverso interventi predittivi e monitoraggio continuo 24/7. La sindaca di Firenze Sara Funaro ha sottolineato l’impatto positivo sulla qualità dei servizi per i cittadini e sullo sviluppo sostenibile, mentre Paolo Gallo, amministratore delegato di Italgas, ha evidenziato come questa innovazione tecnologica sia un passo importante verso la digitalizzazione completa della rete.Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it