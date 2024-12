CORR. Sanita: veterinari del Crotonese protestano davanti sede Asp =

I veterinari della provincia di Crotone hanno organizzato un sit-in davanti all’Azienda sanitaria locale per chiedere l’aumento dell’orario settimanale dei medici veterinari specialisti convenzionati da 26 a 38 ore, come fatto in altre province calabresi. Questa richiesta è motivata dalla necessità di affrontare emergenze sanitarie legate al cambiamento climatico e alla protezione del patrimonio animale. Ilaria Cosco, segretaria aziendale della Fespa, ha sottolineato che l’attivazione delle 198 ore proposte sarebbe la risposta più rapida ed efficace per fronteggiare le attuali emergenze zoonotiche. La federazione critica la mancanza di risorse finanziarie come giustificazione dell’Azienda, poiché altre province hanno già implementato l’aumento orario e assunto nuove figure professionali. Si chiede quindi una rapida risposta da parte dei vertici istituzionali per garantire la sicurezza alimentare e la salute pubblica.Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it