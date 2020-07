Corrado Tedeschi, età e compagna del conduttore

Il volto di Corrado Tedeschi è noto da anni al grande pubblico per la sua partecipazione a diversi programmi televisivi in veste di ospite e conduttore. Non sorprende quindi la sua presenza a ‘C’è tempo per...”, trasmissione condotta da Anna Falchi.

Corrado Tedeschi è chiamato a parlare di fascino ed eleganza. Che sono forse i due tratti distintivi che lo hanno aiutato a scalare la vetta del successo, oltre al suo talento davanti le telecamere. Scopriamo meglio chi è il conduttore, uno dei più amati dal pubblico italiano.

Corrado Tedeschi è nato a Livorno nel 1952, ha 67 anni ed ha iniziato giovanissimo la sua carriera nel mondo dello spettacolo. Non solo conduttore, anche attore di successo. Insomma, un personaggio a tutto tondo della televisione italiana.

Nonostante goda la fama di uomo affascinante e di successo con le donne, non si sa molto della sua vita privata. La sua assenza dai social network, infatti, rende difficile capire se al momento la sua vita sia impreziosita dalla presenza di una compagna.