Correa alla Lazio: Lotito pensa al ritorno dell’argentino. Il classe 1994 è in uscita dall’Inter. La dirigenza laziale pensa di cogliere l’opportunità di riportare a Formello l’attaccante che ha già vestito la maglia della Lazio per tre stagioni.

Correa (’94) all’Inter un esubero: i nerazzurri l’avevano girato in prestito al Marsiglia nella passata stagione ma in Francia il Tucu non è mai stato una prima scelta e non è stato riscattato. La dirigenza interista vuole liberarsi dell’attaccante che guadagna oltre 3 milioni di euro. Potrebbe andare, a prezzo di saldo, proprio alla Lazio. Lotito valuta la situazione per un’operazione simile a quella del ritorno di Felipe Anderson.