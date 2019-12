Corso Francia, si ferma a guardare i fiori per Gaia e Camilla: tampona la polizia

Una donna anziana al volante, a Roma, ha provocato un tamponamento con una vettura della Polizia a Roma, in Corso Francia, nel punto della strada dove sono morte le due ragazze sedicenni Gaia e Camilla.

L’episodio nella mattinata di ieri, quando una donna di 82 anni si è scontrata con l’auto degli agenti di Polizia, spingendola contro il guard rail. In base alla ricostruzione, l’incidente sarebbe dovuto ad una distrazione dell’anziana, che avrebbe perso il controllo della sua macchina mentre guardava gli omaggi floreali lasciati in strada per le due ragazze morte nell’incidente. Il tamponamento non ha causato il ferimento di nessuna persona.