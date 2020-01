Corso Revit (BIM): perché imparare ad utilizzare il software di progettazione 3D

In alcuni ambiti professionali, come ad esempio l’architettura o l’ingegneria, la realizzazione di modelli e progetti riveste un’importanza fondamentale. Grazie al progresso della tecnologia digitale degli ultimi anni, sono stati sviluppati software ad hoc per consentire a designer e progettisti di realizzare modelli di riferimento sempre più precisi ed accurati, in modo tale da ‘tradurre’ in forma tridimensionale l’immagine della struttura da realizzare. Uno dei programmi più diffusi ed utilizzati per questo tipo di attività è Revit, un software professionale a pagamento che, come altri di questo genere, richiede un’adeguata preparazione per poter essere utilizzato al meglio.

Cos’è Revit e a cosa serve

Revit è un software professionale BIM di Autodesk (un’azienda specializzata nello sviluppo di programmi per progettazione, rendering e simili); per ‘BIM’ si intende il Building Information Modeling, ossia la realizzazione di un modello sulla base delle informazioni di costruzione. Si tratta di un preciso approccio metodologico alla progettazione digitale che consente di aggiornare il modello progettuale sulla base di una serie di informazioni ad esso inerenti; questa modalità di realizzazione di rendering, visioni prospettiche e assonometriche tridimensionali ha il pregio di restituire al progettista un modello in 3D preciso, accurato e coerente rispetto ai dati di partenza, risultando complessivamente più efficace rispetto alle tecniche tradizionali di progettazione digitale.

Come si legge sul sito ufficiale dello sviluppatore, “Revit è una piattaforma di progettazione e documentazione che supporta i progetti, i disegni e gli abachi necessari per la modellazione delle informazioni edilizie. Nel modello di Revit, ciascuna tavola di disegno, vista 2D o 3D e abaco costituisce una rappresentazione specifica di informazioni provenienti dallo stesso modello di edificio virtuale“. Il software, durante il processo di modifica del modello della costruzione, raccoglie informazioni relative all’intero progetto edilizio e le coordinate delle altre rappresentazioni del progetto per mezzo di un motore di modifica parametrica la cui funziona è quella di estendere le modifiche eseguite in un punto specifico anche ad altri elementi della progettazione, come ad esempio viste prospettiche, tavole da disegno, abachi, sezioni e piante.

Le principali funzionalità del software Revit

Come già accennato, Revit è un programma professionale. In altre parole, mette a disposizione dell’utente una vasta gamma di funzionalità specifiche per una gestione ottimale dell’intero lavoro di progettazione in ogni sua fase. Le principali funzioni del software sono:

– Gestione delle componenti parametriche;

– Condivisione del lavoro con i propri collaboratori per mezzo di un unico file centralizzato;

– Creazione di abachi (ossia tabelle che raccolgono informazioni sul modello sul quale si sta lavorando);

– Interoperabilità: il programma consente all’utente di importare ed esportare dati in vari formati;

– Aggiungere annotazioni per presentare il progetto in maniera più accurata per mezzo di modifiche WYSIWYG.

Come imparare ad usare Revit

Da ciò è facile intuire quanto il Revit sia uno strumento di grande importanza per ingegneri, architetti e progettisti meccanici. Il programma consente infatti di implementare una gestione globale e sempre aggiornata della progettazione del modello (anche in termini di costi), grazie alle sue numerose funzionalità. Di contro, l’utilizzo de software richiede un’adeguata preparazione: è per questo che chi si avvicina al settore della progettazione digitale in ambito professionale non può non prendere in considerazione la frequentazione di un corso Revit. In molti casi è possibile frequentare anche corsi online, organizzati da portali specializzati quali Puntonetformazione, che consentono ai frequentanti di ottenere un attestato che certifica le competenze acquisite. Una referenza di questo tipo può risultare molto utile per l’aggiornamento del proprio curriculum e per un successivo inserimento lavorativo in un settore in cui si richiedo un grado di specializzazione sempre più elevato ed un costante aggiornamento rispetto alle più moderne tecnologie messe a disposizione dagli sviluppatori.