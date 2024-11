Corteo a Roma oggi 30 Novembre, ecco dove: linee bus deviate

Nel pomeriggio di oggi, sabato 30 Novembre è previsto un corteo a Roma a cui parteciperanno circa 15mila persone, con partenza da piazza Vittorio e arrivo a piazzale Ostiense. La manifestazione è indetta dai rappresentanti dei Movimenti Studenti Palestinesi in Italia, Comunità Palestinese in Italia e Api.

Tanti i cittadini potranno sfilare per via dello Statuto, via Merulana, via Labicana, piazza del Colosseo, via Celio Vibenna, via San Gregorio, e ancora per il tratto di piazza di Porta Capena, viale Aventino, e in seguito per piazza Albania, viale della Piramide Cestia e piazza di Porta San Paolo.

Corteo al centro: linee bus deviate

Per non intralciare il corteo saranno attiva delle deviazioni per le linee bus. Ecco le specifiche dei mezzi coinvolti: 3Nav, 5Bus, 14Bus, 16, 23, 30, 51, 75, 77, 81, 83, 85, 87, 105, 117, 118, 160, 280, 360, 590, 649, 714, 715, 716, 718, 719, 769, 775 e C3.

E poi, domani si ricomincia. Domenica 1 dicembre, tra le 08:00 e le 22:00 ci sarà infatti una manifestazione a via di Tor Sapienza, con la strada chiusa da piazza De Cupis a via Cecioni. Causa la chiusura stradale, cambieranno il loro regolare percorso le linee 150F e 313. Manifestazione socio-culturale ad Ostia per il quale sarà chiuso viale delle Repubbliche Marinare, nel tratto compreso da lungomare Paolo Toscanelli e corso Duca di Genova. Deviato fino a fine servizio il bus 05.