Cortesie per gli ospiti 2020 puntate di oggi 10 Luglio su Real Time: orari, canale, cosa succede repliche

Cortesie per gli ospiti 2020 torna come di consueto anche oggi con puntate molto attese e sull’onda di un interesse crescita di appeal e consensi da parte del programma. Come risaputo, e del resto come ben sanno i fan, il format Cortesie per gli ospiti è un reality show italiano in onda su Real Time dal 2005. In cosa consiste? In realtà, è tutto molto semplice.

In ogni puntata, tratta di vibranti appuntamenti culinari giudicati in base alla loro bontà sia sul fronte culinario, che estetico, e in base alla presentazione, e nell’accoglienza. Di base, i tre conduttori giudicano la serata e i concorrenti sulla base di cosa offrono ai loro ospiti. I giudici devono analizzare in pratica ogni elemento della serata: l’arredodella casa, come hanno apparecchiato la tavola e tenuto compagnia gli ospiti e ovvio, le portate.

Cosa vedremo ad esempio oggi in tv, e a che ora nelle puntate odierne del 10 Luglio di Cortesie per gli ospiti?

Cortesie per gli ospiti 2020: puntate di oggi 10 Luglio 2020

Ecco tutte le informazioni necessarie da sapere circa lo show Cortesie degli ospiti in onda oggi 10 Luglio 2020 su Real Time, canale 31 digitale terrestre. Oggi, in onda, ai seguenti orari, queste specifiche puntate:

11:30 Cortesie per gli ospiti

In questa puntata si vede Roberto e Costantino sfidare Angela e Gabriele. Roberto e Costantino hanno uno spirito perfezionistae non lasciano nulla all’intentato. Angela e Gabriele lavorano sulla scia di pensare sempre a una serata fondata sulla certezza del buon cibo. Come andrà a finire?

12:25 Cortesie per gli ospiti

In questa puntata, che va in scia della precedente, ecco Beatrice e Maura sfidare Alessandra e Federica. Da un lato Beatrice e Maura portano in tavola la gastronomia sana delle loro origini e un approccio alla vita olistico. Anche Alessandra e Federica mirano all’alimentazione sana e a presentazioni in buon stile.

19:20 Cortesie per gli ospiti

Sul più tardi, nella fascia ‘preserale’, vedremo la puntata con protagonista Francesca e Paolo contro Elisabetta e Mauro. Dunque ci sarà Francesca e Paolo portano a tavola un menù dal sapore di mare con mix esotici. Dalla parte opposta Elisabetta e Mauro mirano invece ai sapori bucolici.

20:20 Cortesie per gli ospiti

In questa puntata da ‘prima serata’, ecco invece Lucia ed Emanuela sfidare Anna e Angela. Le primi due, Lucia ed Emanuela affrontano la sfida con voglia, verve e entusiasmo. Anna e Angela vogliono colpire i giudici invece con le specialità gastronomiche del sud pontino.

Cortesie per gli ospiti: cos’è, quando va in onda, in cosa consiste il format

Dal lunedì al venerdì torna quindi puntuale su Real Time l’apprezzato Cortesie Per Gli Ospiti. A giudicare cene, e colazioni, pranzi e brunch saranno i giudici che, sulla base di un tema di serata, si mettono a valutare la preparazione delle quattro portate (aperitivo, primo, secondo e dolce) e i vari aspetti di presentazione e intrattenimento. Nel corso della puntata i concorrenti possono anche discutere con i giudici del proprio lavoro e dei loro avversari. A seguito della cena possono dare un regalo agli ospiti.

I Concorrenti sono studiati in base a tre principi:

l’ arredo del l’interno della loro casa

della loro come hanno allestito la tavola e intrattenuto gli ospiti durante la serata

la e gli ospiti durante la serata quale è il cibo servito

