Cortesie per gli ospiti 2020 puntate di oggi 12 Luglio su Real Time: orari, canale, cosa succede repliche

Cortesie per gli ospiti 2020 ritorna anche oggi con puntate molto attese. Come noto, il format Cortesie per gli ospiti è un reality show italiano in onda su Real Time dal 2005. In ogni puntata prove culinarie riguarderanno come sempre la presentazione, l’accoglienza e la consistenza della pietanza. I tre conduttori devono giudicare la serata e i concorrenti sulla base di cosa propongono i loro ospiti. I giudici devono analizzare tutto, dall’arredo della casa, da come è apparecchiata la tavola passando per la compagnia gli ospiti naturalmente le portate.

Ma oggi cosa succede? Che cosa vedremo nelle puntate odierne del 12 Luglio di Cortesie per gli ospiti?

Cortesie per gli ospiti 2020: puntate di oggi 12 Luglio 2020

Ecco tutte le informazioni necessarie da sapere circa lo show Cortesie degli ospiti in onda oggi 12 Luglio 2020 su Real Time, canale 31 digitale terrestre. Oggi, in onda, ai seguenti orari, queste specifiche puntate:

09:50 Cortesie per gli ospiti – Enrico e Ferdinando vs. Lorenzo e Giulia

Enrico e Ferdinando mirano a vincere la serata tramite un menù dall’anima mediterranea. Lorenzo e Giulia invece vogliono stupire con il loro feeling per il design e la cucina.

10:50 Cortesie per gli ospiti – Chiara e Francesco vs. Giancarlo e Silvana

In questa puntata invece Chiara e Francesco con il loro menù omaggiano la natura italiana. Di contro, Giulia e Michele portano a tavola ricca tradizione gastronomica petroniana.

11:50 Cortesie per gli ospiti – Enrica e Francesca vs. Federico e Claudia

In questo episodio di Cortesie per gli ospiti, invece è la volta di Enrica e Francesca che preparano una serata basata sulle loro passioni a tavola e non solo. Federico e Claudia di contro se la giocano provando a fare incontrare la danza acrobatica con il cibo.

12:50 Cortesie per gli ospiti – Hilary e Marcelo vs. Arianna e Romina

In questo ultimo episodio di giornata, invece Hilary e Marcelo provano a intrattenere gli ospiti con leggende e racconti storici. La risposta di Arianna e Romina è quella di tentare di stupire tutti con il cibo sano e auto prodotto.

