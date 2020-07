Cortesie per gli ospiti 2020 puntate di oggi 13 Luglio su Real Time: orari, canale, cosa succede repliche

Cortesie per gli ospiti ritorna anche oggi con puntate molto attese e sempre più seguite: quante sono, e a che ora andranno in onda e su cosa verteranno le puntate di Cortesie per gli ospiti di oggi 13 Luglio 2020?

Come risaputo, il format Cortesie per gli ospiti è un reality show italiano in onda su Real Time dal 2005. In ogni appuntamento ci sono prove culinarie relative alla presentazione, all’accoglienza e alla tipologia dei piatti. I tre conduttori hanno il compito di giudicare la serata e i concorrenti sulla scia di cosa propongono. I giudici devono dare un giudizio su tutto, dall’arredo della casa, da come è apparecchiata la tavola e per la compagnia agli ospiti e, ovvio, alle portate.

Ma oggi cosa succede? Che cosa vedremo nelle puntate odierne del 13 Luglio di Cortesie per gli ospiti?

Cortesie per gli ospiti 2020: puntate di oggi 13 Luglio 2020

Ecco tutte le informazioni necessarie da sapere circa lo show Cortesie degli ospiti in onda oggi 13 Luglio 2020 su Real Time, canale 31 digitale terrestre. Oggi, in onda, ai seguenti orari, queste specifiche puntate:

12:00 Cortesie per gli ospiti: Jua e Duanne vs. Carla e Gianni

Jua e Duanne devono preparare un menù brasiliano e salentino. Carla e Gianni mescolano invece i sapori del Mar Ionio e le cromie delle pietre preziose.

13:00 Cortesie per gli ospiti: Hayan e Luciano (Digital Modern) vs. Silvia e Adriana (I trentenni)

Hayan e Luciano del blog “Digital Modern” sfidano Silvia de “I trentenni”, che fa coppia con la madre e Adriana. Una puntata decisamente da non perdere anche per gli amanti dei social.

14:00 Cortesie per gli ospiti: Vera e Antonello vs. Anabella e Ida

In questa puntata Vera e Antonello faranno pietanze nelle quali si incontra lo spirito siciliano e quello romano. Anabella e Ida rispondono con una scelta all’insegna del fashion e del rosa.

18:20 Cortesie per gli ospiti: Alessia E Dino vs. Simona e Lorenzo

E ancora, alle 18,20 ecco Alessia e Dino sfidare i loro avversari con una serata dedicata ai 7 chakra in onore della medicina olistica. Simona e Lorenzo sono madre e figlio e si concentratno su di una serata sulla scaramanzia partenopea.

19:20 Cortesie per gli ospiti: Enrico e Ferdinando vs. Lorenzo e Giulia

Poco dopo, ecco invece Enrico e Ferdinando puntare su un menù dal cuore mediterraneo. Lorenzo e Giulia invece si concentrano su scelte nate dal loro amore per il design e la cucina.

20:20 Cortesie per gli ospiti: Veronica e Mirko vs. Giovanna e Giuliano

Nell’ultima puntata di giornata, Veronica e Mirko propongono un menù con prodotti tipici dell’agro pontino. Giovanna e Giuliano invece sui sapori genuini.

