Cortesie per gli ospiti oggi 1 settembre 2020: orario, canale, sfide di oggi

Cortesie per gli ospiti oggi 1 settembre 2020: il programma televisivo di Real Time, torna in tv con puntate tutte da vivere di ‘gusto’. Cortesie per gli ospiti anche oggi tiene banco tra i fan su Real Time, canale 31: ma a che ora andrà in onda e quante sono le puntate? Cosa si vedrà nelle puntate di Cortesie per gli ospiti di oggi 1 settembre 2020?

Cortesie per gli ospiti tutti i giorni, su Real Time, fa giocare concorrenti sugli aspetti come la presentazione dei piatti, l’accoglienza in sala e la qualità dei piatti. Sono messe in gioco le arti culinarie, e non solo: si deve valutare l’arredo, la tavola, la compagnia agli ospiti e le portate. Che cosa ci sarà da vedere nelle puntate odierne del 1 settembre di Cortesie per gli ospiti?

Cortesie per gli ospiti 2020: puntate di oggi 1 settembre 2020

Ecco tutte le news sulle puntate di Cortesie degli ospiti in onda oggi 1 settembre 2020 su Real Time, canale 31 digitale terrestre.

11:30 Cortesie per gli ospiti – Ep.38

Nel primo episodio odierno, Daniele e Nonna Rosetta portano a tavola un menù che si fonda sui sapori e le tradizioni culinarie del sud Italia. Richy e Pasqui replicano con sapori decisi ed innovativi, pur sempre attenti alla tradizione.

12:30 Cortesie per gli ospiti- Ep.39

Nel secondo episodio, quello che tradizionalmente accompagna verso l’ora di pranzo, ecco Selvaggia ed Irene con la tradizione gastronomica nostrana. Dara e Sofia, madre e figlia, si ispirano alle loro radici balcaniche con un tour della Serbia.

13:30 Cortesie per gli ospiti – Francesca e Anna vs. Francesco e Sveva

Si prosegue nel lunch time, con Francesca e Anna e un menù il cui filo conduttore è l’amore che le lega. Francesco e Sveva giocano sulla gastronomia siciliana.

18:20 Cortesie per gli ospiti – Federica e Flora vs. Gabriella e Alberto

Nel pomeriggio ecco invece Flora e Federica puntare su sapori e ricordi familiari. Gabriella e Alberto propongono una serata dedicata alla pasta.

19:20 Cortesie per gli ospiti – Maria Grazia e Mattia vs. Ilaria e Fulvia

Nella fascia preserale invece vediamo Maria Grazia e Mattia portare a tavola i sapori marittimi. Ilaria e Fulvia rispondono con la tradizione ai piccoli particolari.

20:20 Cortesie per gli ospiti – Eleonora e Cesira vs. Paola e Daniela

Ultimo appuntamento con la fascia prima del prime time: Eleonora e Cesira portano a tavola un menù che pone attenzione sulle ricchezze gastronomiche marchigiane. Paolo e Daniela propongono i loro piatti forti.

