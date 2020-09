Cortesie per gli ospiti oggi 14 settembre 2020: orario, canale, sfide di oggi

Cortesie per gli ospiti oggi 14 settembre 2020: il programma televisivo di Real Time, torna in tv con puntate tutte da vivere di ‘gusto’. Cortesie per gli ospiti anche oggi tiene banco tra i fan su Real Time, canale 31: ma a che ora andrà in onda e quante sono le puntate? Cosa si vedrà nelle puntate di Cortesie per gli ospiti di oggi 14 settembre 2020?

Cortesie per gli ospiti tutti i giorni, su Real Time, fa giocare concorrenti sugli aspetti come la presentazione dei piatti, l’accoglienza in sala e la qualità dei piatti. Sono messe in gioco le arti culinarie, e non solo: si deve valutare l’arredo, la tavola, la compagnia agli ospiti e le portate. Che cosa ci sarà da vedere nelle puntate odierne del 14 settembre di Cortesie per gli ospiti?

Cortesie per gli ospiti 2020: puntate di oggi 14 settembre 2020

Ecco tutte le news sulle puntate di Cortesie degli ospiti in onda oggi 14 settembre 2020 su Real Time, canale 31 digitale terrestre.

10,45 Cortesie per gli ospiti – Alessandro e Simona vs. Michele e Eleonora

In questa prima puntata odierna, Alessandro e Simona scelgono come tema quello della serata è la cucina romagnola. Michele e Eleonora puntano a vincere grazie alla loro attenzione ai dettagli.

11:50 Cortesie per gli ospiti – Giorgia e Federica vs. Daniele e Luca

Nell’appuntamento che ci conduce verso l’ora di pranzio, Giorgia e Federica organizzano una serata dedicata alla loro passione per i gioielli e le pietre preziose. Daniele e Luca puntano sui sapori del mondo.

12:50 Cortesie per gli ospiti – Claudia e Corrado vs. Emilio e Francesca

Intorno all’ora canonica del pranzo, Claudia e Corrado mettono a disposizione il loro calore partenopeo. I loro avversari Emilio e Francesca, omaggiano il genere femminile.

18:20 Cortesie per gli ospiti – Alice e Martina vs. Francesca e Alessandro

Nella fascia pomeridiana, ecco invece Alice e Martina portano a tavola la passione per l’arte moderna e la cucina. Francesca e Alessandro puntano tutto sulla tradizione.

19:20 Cortesie per gli ospiti – Antonia e Annaclaudia vs. Andrea e Annapaola

Nel preserale vedremo Antonia e Annaclaudia portano a tavola un menù all’insegna della costiera. Andrea e Annapaola portano i sapori inconfondibili della Campania.

20:20 Cortesie per gli ospiti – Alessio e Roberto vs. Federica e Chiara

Infine come ultima puntata ecco Alessio e Roberto propongono un menù ispirato alle opere liriche, mentre Federica e Chiara rispondono con un mix veneto-romano.

